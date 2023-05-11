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    «Ювентус» и «Севилья» разошлись миром в 1-м матче полуфинала ЛЕ

    «Ювентус» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ювентус» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    «Ювентус» — «Севилья»
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    «Ювентус» — «Севилья»

    Первый гол был забит на 26-й минуте встречи. Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири получил отличную передачу от партнера. Форвард ворвался в штрафную и совершил голевой удар прямо по центру ворот.

    Игроки «Ювентуса» сумели сравнять счет. На 90+7-й минуте встречи полузащитник команды Поль Погба после подачи углового сделал скидку на защитника Федерико Гатти, а тот головой сколотил мяч в ворота — 1:1.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Ювентус — Севилья 1:1
    Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (26'), 1:1 Федерико Гатти (90 + 7') Ювентус: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи (Федерико Гатти, 61'), Данило, Хуан Куадрадо, Фабио Миретти (Федерико Кьеза, 46'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 62'), Анхель Ди Мария (Поль Погба, 70') Севилья: Юссеф Эн-Несири, Бриан Хиль (Эрик Ламела, 81'), Лукас Окампос (Гонсало Монтьель, 34'), Оливер Торрес (Алехандро Гомес, 74'), Иван Ракитич, Фернандо, Маркос Акунья, Неманья Гудель, Луак Баде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Адриен Рабьо (43'), Иван Ракитич (72'), Мануэль Локателли (77'), Бриан Хиль (79'), Федерико Кьеза (80'), Луак Баде (83'), Эрик Ламела (90 + 3')

    Следующий матч «Севилья» и «Ювентус» сыграют 18 мая в 22:00 мск.

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