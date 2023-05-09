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    Тренер «Зенита» Оливейра о чемпионстве: Мы работали каждый день и добились результатов

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    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о чемпионстве петербургской команды в российской Премьер-лиге.

    Вильям Оливейра
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    Вильям Оливейра

    «Огромная гордость за команду и за всё, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из "Уфы". Но мы трудились и добились результатов.

    Мы работаем каждый день. Поверь, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счёт самоотдачи, желания и работы они всего добились.

    Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно. Со "Спартаком" была эмоциональная игра, мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», — сказал Оливейра Чемпионату.

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