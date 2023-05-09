Тренер «Зенита» Оливейра о чемпионстве: Мы работали каждый день и добились результатов

Тренервысказался о чемпионстве петербургской команды в российской Премьер-лиге.

«Огромная гордость за команду и за всё, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из "Уфы". Но мы трудились и добились результатов.

Мы работаем каждый день. Поверь, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счёт самоотдачи, желания и работы они всего добились.

Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно. Со "Спартаком" была эмоциональная игра, мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», — сказал Оливейра Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ уже 5 лет подряд. После 26-и туров петербургская команда набрала 64 очка.