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    Аллегри о скудетто «Наполи»: Они заслужили его

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о чемпионстве «Наполи» в чемпионате Италии сезона-2022/23.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. "Наполи" заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали.

    Когда ты в "Ювентусе" и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа — это всегда что-то экстраординарное», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона.«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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