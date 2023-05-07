Аллегри о скудетто «Наполи»: Они заслужили его

Главный тренер «Ювентуса»высказался о чемпионстве «Наполи» в чемпионате Италии сезона-2022/23.

«Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. "Наполи" заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали.

Когда ты в "Ювентусе" и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа — это всегда что-то экстраординарное», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона.«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.