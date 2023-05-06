Нигматуллин: «Спартак» не должен делать «Зениту» чемпионский коридор

Бывший вратарь «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча междув 26-м туре РПЛ.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в том случае, если обыграет «Спартак», а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом».

«При всем моем уважении и неравнодушному отношению к "Спартаку" "Зенит" подтвердит свое пятое чемпионство в этом матче.

Петербуржцев можно назвать фаворитами предстоящей игры.

Нужно ли красно-белым делать коридор? Уверен, что нет. "Зенит" — вечный конкурент "Спартака". Чемпионство заслуженное, спору нет. Но коридор для "Зенита" будет выглядеть странно», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» встретятся 7 мая в Санкт-Петербурге, начало матча — в 18:00 мск.