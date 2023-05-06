Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор

Бывший полузащитник «Спартака»считает, что красно-белые обязаны сделатьчемпионский коридор, если питерский клуб станет чемпионом по итогам 26-го тура РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» встретятся 7 мая в Санкт-Петербурге, начало матча — в 18:00 мск.

«В "Зените" не правы! Чемпионский коридор может быть на следующей игре, но никак не в матче со "Спартаком". Если, конечно, "Ростов" проиграет в субботу, то это возможно, но я не думаю, что Карпин отдаст очки "Факелу", ха-ха!

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Спартак"

В случае потери очков "Ростовом" в субботнем матче, "Зенит" уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что "Спартак" и "Зенит" заклятые соперники, в футболе главное — уважение», — приводит слова Озбилиза Sport24.