В 26-м туре чемпионата России питерский «Зенит» примет московский «Спартак». Встреча запланирована на 7 мая и начнется в 18:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерская команда уже в этом матче может досрочно оформить очередной, уже пятый подряд, чемпионский титул. Для этого «сине-бело-голубых» нужно одержать победу. В настоящий момент питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

В активе команды из Санкт-Петербурга в настоящий момент 61 очко. Она на одиннадцать баллов опережает второй «Ростов» и на 12 пунктов третий «Спартак». В том, что подопечные Сергея Семака станут чемпионами, нет никаких сомнений, но вот когда они это сделают — вопрос.

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«Зенит» — самая забивная и самая малопропускающая команда лиги. На счету петербуржцев 65 забитых мячей и лишь 13 пропущенных. Из Кубка России команда вылетела, уступив московскому «Динамо».

Все прогнозы на РПЛ

На данный момент у «Зенита» серия из пяти подряд матчей без поражений. Питерцы одолели «Крылья Советов» (5:1), «Динамо» (3:1), «Локомотив» (2:1) и «Урал» (2:0), но сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). Лишь до этого они уступили ЦСКА (0:1).

«Зенит»

«Народная команда» продолжает борьбу за место в тройке призеров. На данный момент коллектив из столицы России занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды из Москвы 49 очков.

«Красно-белые» лишь на один пункт отстают от «Ростова» и только на один балл опережают ЦСКА. Именно между этими тремя командами и развернется борьба за второе и третье место, поскольку до «Зенита» уже не добраться.

Столичная команда сенсационно вылетела из Кубка России от «Акрона», а в чемпионате страны спартаковцы провели 25 матчей, в которых 55 раз поразили ворота соперника и 32 раза пропустили в свои ворота.

В последней игре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). До этого подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Краснодар» (4:3) и «Торпедо» (2:1). Последний раз проигрывал «Спартак» в РПЛ еще 18 марта в матче с «Оренбургом» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.50.

На викторию «Спартака» дают 6.10, ничья оценена в 4.60.

Поставим на то, что встреча принципиальных соперников завершится вничью и «Зенит» пока не станет чемпионом.

Это будет равная встреча и обе команды будут бояться допустить ошибку, поэтому поставим, что в этой игре не будет забито три мяча.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Зенит» — «Спартак» за 6.35.