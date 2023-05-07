«Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» шаг за шагом идет к очередному чемпионству. Отрыв от «Ростова» составляет 11 очков, и совсем скоро питерцы примерят на себе золото.

По всем показателям команда с берегов Невы сильнее всех своих оппонентов по РПЛ. Сергей Семак создал коллектив, способный почти без проблем штамповать титулы.

Коэффициенты матча Зенит — Спартак 1X2Новым игрокам 1.504.606.00Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Зенит» вновь победил. На выезде питерцы разнесли в щепки оборону «Крыльев Советов» (1:5).

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К тому же, состав «Зенита» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, да и лазарет команды пуст, что не может не радовать Семака.

«Зенит» уж точно постарается как можно скорее оформить чемпионский титул. Правда, многое будет зависеть от настроя питерцев, которые, учитывая турнирные реалии, могут допустить некоторую расслабленность.

«Спартак»

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля выглядит симпатично. Правда, реальная борьба ведется только за 2 место.

Москвичи отстают от «Ростова» на 1 балл. Зато с атакой у «красно-белых» относительный порядок — 55 забитых мячей.

Последний поединок в рамках РПЛ принес команде лишь ничью. Дома «Спартак» не смог переиграть как раз ростовчан (1:1).

Да и в кадровом плане у москвичей ситуация похуже, чем у лидера. Давно травмирован хавбек Наиль Умяров, а Руслан Литвинов перебрал желтых карточек.

Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Но даже в таком виде команда Абаскаля уж точно постарается максимально насолить столь принципиальному оппоненту.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.53.

На викторию «Спартака» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.88.

Команда Абаскаля способна выдать отдельный сильный поединок , и вполне способна на сенсацию в Санкт-Петербурге.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Спартака». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.90.

Для остальных — более умеренный прогноз.