Калешин: Мы не уступили по игре, абсолютно равный матч

Главный тренервысказался относительно матча против(0:0, 2:4 по пенальти) в Кубке России.

«Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл. Поздравляем "Краснодар" с проходом дальше. Мы вернемся в следующем году и постараемся хорошо играть. Завтра взойдет солнце, мы будем тренироваться, и все наладится опять.

Это нелегко, но в футболе не бывает легких матчей. Мы команда рангом ниже, но по совокупности мы не проиграли пять матчей командам РПЛ, не пустым командам, а одним из лучших. Это работа футболистов и всего клуба. Сегодня дрогнули, а соперник не дрогнул.

Мало было розыгрышей, соперник играл на нападающего. У нас была цель оставить меньше пространства, сами три‑четыре момента удачных создали. Полностью ли доволен реализацией плана на игру? Соперник хорошо играл, а мы где‑то ошибались, могли бы еще лучше играть. Но это для многих первый полуфинал, давление.

Мы не можем сравнивать две команды, мы разного уровня. Было бы удивительно и странно, если бы мы доминировали над "Краснодаром". Сценарий игры был такой, какой должен был быть. Более талантливая команда и более сильная по качеству состава доминировала, но они не создали такого, на что мы не могли ответить. В отличие от соперника, мы все разыграли, много проходило. Не хватило, может, в основное время удачи. Хотя несколько эпизодов было очень острых.

Сегодня мы не уступили по игре, абсолютно равный матч, а "Динамо" тогда нас переиграло», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.