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    Кукуян будет работать на матче «Зенит» — «Спартак»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 26-го тура чемпионата России.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    6 мая (суббота)

    «Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Торпедо» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Артём Смолин; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Ростов» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.

    7 мая (воскресенье)

    «Пари НН» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

    ЦСКА — «Оренбург»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Резников.

    «Зенит» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.

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    • «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

    8 мая (понедельник)

    «Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Игорь Синер.

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