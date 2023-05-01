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    РПЛ. «Зенит» — без пяти минут чемпион

    Итоги 25-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» после победы над «Крыльями Советов»
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    «Зенит» после победы над «Крыльями Советов»
    Уже в следующем туре «Зенит» может обеспечить титул чемпиона России. Питерцы увеличили преимущество над «Ростовом» с 9 до 11 очков. «Торпедо» — главный претендент на вылет из Премьер-лиги. До окончания сезона чемпионата России остаётся 5 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Четвёрка лидеров российского чемпионата отчётливо выделяется на фоне остальных команд. ЦСКА включился в борьбу за серебряные и бронзовые медали. «Ростов» и «Спартак» — потеряли баллы, а «Зенит» уверенно мчится к золоту.

    Что касается перестановок в турнирной таблице, то их не так много. На шестое место поднялся «Краснодар», коллектив обошёл в чемпионате «Динамо», который опустился на седьмую строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ещё одна рокировка произошла в средней части таблицы. «Урал» (11 место) поменялся местами с «Крыльями Советов» (12 место).

    Игра чемпиона

    «Зенит» от титула чемпиона России отделяют буквально 5 очков. Невский коллектив продолжает бить соперников. В рамках минувшего тура футболисты Сергея Семака на выезде разгромили «Крылья Советов» (5:1).

    Малком, нападающий «Зенита»
    globallookpress.com

    У «Зенита» покер оформил Малком, бразильский нападающий забил мячи на 19-й минуте, реализовав пенальти, а ещё на 55-й, 68-й и 74-й минутах. Ещё один гол в составе победителей забил Клаудиньо.

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  • 29/04/2023

    • После победы над «крылышками», питерцы набрали 61 очко и ещё ближе стали к заветному титулу чемпиона России. «Зениту» в оставшихся пяти матчах достаточно выиграть две встречи. Или добиться успеха в следующем туре в сражении со «Спартаком» и ждать осечки от «Ростова».

    До окончания сезона «Зениту» осталось провести игры против «Спартака», «Краснодара», «Оренбурга», «Сочи» и «Факела».

    Обменяться голами

    Центральный поединок 25-го тура состоялся на стадионе «Открытие Арена». Играли команды топ-3 РПЛ: «Спартак» принимал «Ростов». До очной встречи, соперников разделял всего один балл.

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    • Ничья 0:0 — такой счёт продержался вплоть до 80-й минуты, пока «Ростов» не забил, автором мяча стал Александр Селява. «Южане» были близки к тому, что увеличить отрыв от «красно-белых». Но в компенсированное арбитром время «Спартаку» удалось уйти от поражения. Спасительный гол на 94-й минуте забил Александр Соболев.

    Александр Соболев, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    Таким образом «Ростов» сохранил второе место, набрав 50 баллов. «Спартак» остался на третьей строчке с активом в 49 пунктов. Пока клубы теряли очки в очном матче, к ним вплотную подобрался ЦСКА.

    «Армейцы» в гостях переиграли «Ахмат» (3:1). Дублем отметился Иван Обляков + еще один мяч оформил Максим Мухин. После этой победы ЦСКА аккумулировал 48 очков.

    Зона вылета

    Продолжает загонять себя в угол «Торпедо», в минувшем туре «автозаводцы» потерпели поражение в матче с «Сочи» (1:3) и остались на последнем месте с 13 очками. От зоны спасения клуб отстаёт на 12 баллов, а играть осталось пять игр.

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    • На предпоследней строчке идёт клуб «Химки», который тоже может покинуть «вышку» российского чемпионата. Подмосковный коллектив потерпел крупное поражение от «Локомотива» (1:5).

    Другие матчи тура

    В рамках 25 тура «Оренбург» с минимальным перевесом переиграл «Пари НН» (1:0), «Динамо» уступил «Факелу» (0:2). А «Краснодар» и «Урал» поделили очки между собой (1:1).

    Тур № 26

    В воскресенье, 7 мая состоится главная битва 26-го тура чемпионата России. «Зенит» на своём поле примет «Спартак».

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    В этом поединке клуб из Санкт-Петербурга, как минимум может лишить «красно-белых» всех шансов на титул чемпиона России, тем самым избавиться от конкурента в битве за золото.

    «Ростов» попытается оставить вопрос о чемпионстве открытым, как минимум ещё на один тур. Для этого «южанам» нужно переиграть «Факел», игра состоится в субботу, 6 мая.

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