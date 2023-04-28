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    • Объявлено полное расписание 25-го тура РПЛ
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    Объявлено полное расписание 25-го тура РПЛ

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    Стал известен полный график матчей 25-го тура чемпионата России.

    Мяч РПЛ
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    Мяч РПЛ

    РПЛ, 25-й тур
    • 28 апреля, пятница:
    • «Динамо» — «Факел» (Москва, 20:00 мск).
    • 29 апреля, суббота:
    • «Крылья Советов» — «Зенит» (Самара, 14:00 мск);
    • «Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 16:30 мск);
    • «Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
    • «Спартак» — «Ростов» (Москва, 19:30 мск).
    • 30 апреля, воскресенье:
    • «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» (Оренбург, 14:00 мск);
    • «Сочи» — «Торпедо» (Сочи, 16:30 мск);
    • «Локомотив» — «Химки» (Москва, 19:00 мск).

    В тройке лидеров турнира находятся «Зенит» (58 очков), «Ростов» (49 очков) и «Спартак» (48 очков).

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