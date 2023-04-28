Объявлено полное расписание 25-го тура РПЛ

РПЛ, 25-й тур
- 28 апреля, пятница:
- «Динамо» — «Факел» (Москва, 20:00 мск).
- 29 апреля, суббота:
- «Крылья Советов» — «Зенит» (Самара, 14:00 мск);
- «Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 16:30 мск);
- «Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
- «Спартак» — «Ростов» (Москва, 19:30 мск).
- 30 апреля, воскресенье:
- «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» (Оренбург, 14:00 мск);
- «Сочи» — «Торпедо» (Сочи, 16:30 мск);
- «Локомотив» — «Химки» (Москва, 19:00 мск).
В тройке лидеров турнира находятся «Зенит» (58 очков), «Ростов» (49 очков) и «Спартак» (48 очков).