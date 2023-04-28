Гафин: Высока вероятность, что Йоканович покинет «Динамо», если клуб не попадёт в тройку

Член совета директоров московскогозаявил, что будущее главного тренеразависит от итогового места команды в таблице российской Премьер-лиги.

«Считаю, что команда играет ниже своего потенциала. Сложно говорить, насколько, но, по нашему мнению, у нас собраны квалифицированные футболисты. Многие футболисты играют в своих национальных командах. Мы ожидаем от них гораздо большего.

Высока вероятность, что Йоканович покинет "Динамо", если команда не достигнет цели попадания в тройку», — цитирует Гафина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 3-м «Спартака» на 9 очков и проведя на одну игру больше.