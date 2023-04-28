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    Гафин: Высока вероятность, что Йоканович покинет «Динамо», если клуб не попадёт в тройку

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что будущее главного тренера Славиши Йокановича зависит от итогового места команды в таблице российской Премьер-лиги.

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    «Считаю, что команда играет ниже своего потенциала. Сложно говорить, насколько, но, по нашему мнению, у нас собраны квалифицированные футболисты. Многие футболисты играют в своих национальных командах. Мы ожидаем от них гораздо большего.

    Высока вероятность, что Йоканович покинет "Динамо", если команда не достигнет цели попадания в тройку», — цитирует Гафина «Чемпионат».

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    • На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 3-м «Спартака» на 9 очков и проведя на одну игру больше.

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