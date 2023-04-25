«Неправду пишут». Кутепов отреагировал на информацию о переводе во вторую команду «Торпедо»

Защитник «Торпедо»опроверг информацию о том, что его отстранили от тренировок с первой командой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет перевел Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина во вторую команду автозаводцев.

«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — сказал Кутепов, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

Кутепов стал игроком «Торпедо» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. Контракт 29-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.