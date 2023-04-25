«Неправду пишут». Кутепов отреагировал на информацию о переводе во вторую команду «Торпедо»

Илья Кутепов Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет перевел Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина во вторую команду автозаводцев.
«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — сказал Кутепов, слова которого передает «Спорт-Экспресс».
Кутепов стал игроком «Торпедо» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. Контракт 29-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.
«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 24 туров.