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    Экс-арбитр Федотов: Галимов показал абсолютно некомпетентное судейство для РПЛ

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    Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство Романа Галимова в матче 24 тура РПЛ между «Пари НН» и «Крыльями Советов» (2:1).

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку после этой игры в знак протеста против судейства в матчах самарской команды в РПЛ.

    «Сначала Галимов неверно назначил пенальти за попадание мяча в руку Рассказова. Здесь, конечно, больше вопросов даже к VAR, на котором работал Сиденков. Удивительно будет, если его не заменят и сегодня он отработает на VAR в игре "Спартака". Теперь к моменту: игрок хозяев положил руку на руку Рассказова и двинул этой рукой вперёд. После этого произошёл контакт руки Рассказова и мяча. Может, для Галимова этот контакт был незначительным, всё-таки до этого Роман давал бороться. Но не сам Рассказов играл рукой, ему помогли.

    Дальше пошли совсем необъяснимые моменты. На 42-й минуте игрок "Пари НН" совершил фол по неосторожности. Он проиграл позицию, его по правилам оттёрли от мяча, после чего защитник начал падать и сначала ударил игрока "Крыльев" по правой ноге, а потом и по левой. Следовало назначить пенальти в ворота "Пари НН" Это фол по неосторожности, которых у нас в РПЛ было много, но тут VAR снова не полез.

    После непонятные решения судьи были направлены против одной команды. Я не понимаю, что ему нужно, чтобы дать жёлтую карточку. На 71-й минуте Виктор Александров попал сопернику ногой по лицу. Уже имея жёлтую карточку. Галимов зафиксировал фол, значит, для него нарушение было — а это нарушение должно было наказываться жёлтой карточкой, так как арбитры такие действия оценивают как безрассудные.

    Дальше "Крылья" продолжили давить через Александрова, и на 77-й минуте ему снова стоило показать жёлтую: он просто врезался в соперника, который на скорости проходил в чужую штрафную. Что это, если не жёлтая за срыв перспективной атаки? Игрок Самары мог обострять ситуацию в этом эпизоде.

    После вообще пошла вакханалия: Кротову дали желтую за такой же фол по неосторожности, который Галимов не заметил на 42-й минуте. Потом Кротов получил вторую, видимо, за споры, но Галимову жестко прилетело и от Ломаева… В общем, ужасный матч для Романа.

    По-человечески Рому мне жалко. Александр Егоров сослал его вниз, но к 40 годам Галимов смог вернуться в РПЛ, отработать достаточно качественно четыре игры. И тут на — такие необъяснимые вещи. И все снова логично вспоминают Матюнина и Юрана, ведь тот скандальный матч с "Крыльями" был год назад. Даже не хочу думать плохо о Галимове, но, вспоминая Матюнина, у департамента не будет другого варианта, кроме как его отстранить. Он показал абсолютно некомпетентное судейство для уровня арбитра РПЛ», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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