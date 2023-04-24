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    Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подает в отставку в знак протеста против судейства в матчах самарской команды в РПЛ.

    Вадим Андреев
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    Вадим Андреев

    «Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

    И мы часто подбираем обтекаемые формулировки, пытаемся быть вежливыми и соблюдать определенные правила. Безусловно, нужно с уважением относиться ко всем, кто работает в футбольном мире, пытаться понять и услышать противоположную точку зрения. Искать компромиссы во имя общего дела. Но, к сожалению, это удается сделать не всегда.

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    • Футбольный клуб "Крылья Советов" столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб "Крылья Советов" — с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, — вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами, добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом.

    Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавал ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила.

    Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков "Крыльями", громкие скандалы, и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами, просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров.

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    • Ровно год назад "Крылья Советов" сыграли тот самый матч с "Химками". Матч, в котором нашу команду откровенно убили. Матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником "Пари НН". Команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат. Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил "творить". При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора "Пари НН".

    Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться.

    Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

    Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется.

    Но главное, я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», — приводит слова Андреева Sport24.

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