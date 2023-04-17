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    Президент «Урала»: Левые пенальти убивают футбол в России

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    Президент «Урала» Григорий Иванов согласился с мнением бывшего игрока «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова, который ранее заявил, что футбол в России убивают левые пенальти.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Урал» проиграл ЦСКА (1:2) в 23-м туре чемпионата России. Победный гол «армейцы» забили с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

    «Видел выступление Быстрова на "Матч ТВ", Вова все правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать. Я придерживаюсь такого же мнения, что и он.

    Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идет игра и судья не обращает внимание на эпизод.

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    • Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье — они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего? Он (Владислав Безбородов) же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: "Ай! Уф!". Еще можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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