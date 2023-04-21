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    Глава судей РФС: Никто не кричит о предвзятости, но говорят об ошибках — да, страшных и непонятных

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    Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не видит ничего странного в том, что тренерский штаб «Спартака» ранее провел встречу с арбитрами.

    Павел Каманцев
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    Павел Каманцев

    Каманцев отреагировал на слова президента «Урала» Григория Иванова, которого возмутила встреча Каманцева и арбитра Виталия Мешкова с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    «Любой желающий клуб может в открытом формате встретиться с судейским департаментом. У нас нет никакой реакции на слова Григория Иванова, что встречи с судьями — не в рамках приличия. У Григория Викторовича есть его мнение — он его высказал.

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    • Мы будем выполнять свою работу исходя из того, как мы считаем нужным. Если мы говорим об открытости, то ее нужно обсуждать. Вы можете видеть, что в российском футболе никто не кричит о предвзятом судействе, что кто-то и кого-то "убивает". Все говорят об ошибках: да, страшных, неприятных и непонятных.

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    • Но этот путь мы преодолели в том числе путем открытости. Открытость будет и дальше. Если команда хочет пообщаться — у игроков и тренеров есть вопросы — мы можем встретиться и поговорить», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

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