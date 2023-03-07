Глава судей РФС: Мешков переживает из-за своего решения в матче со «Спартаком»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал эпизод с отмененным голом «Спартака» в ворота «Урала» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

На 86-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева. Рефери допустил ошибку, не заметив, что голкипер «Урала» Илья Помазун столкнулся с защитником своей команды.

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

Как минимум мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков.