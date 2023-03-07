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    Глава судей РФС: Мешков переживает из-за своего решения в матче со «Спартаком»

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    Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал эпизод с отмененным голом «Спартака» в ворота «Урала» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    На 86-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева. Рефери допустил ошибку, не заметив, что голкипер «Урала» Илья Помазун столкнулся с защитником своей команды.

    «Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

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    • Как минимум мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков.

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