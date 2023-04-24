Аллегри: Очень обидно проигрывать такой матч

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше. Мы хорошо играли, но пропустили глупый гол. Все элементарно, просто посмотрите. Идет 93-я минута, и в штрафной обязаны быть игроки, чтобы защищаться.

"Наполи" — сильная команда, которая скоро выиграет чемпионат. Это печально, но у нас все еще есть преимущество в борьбе за место в топ-4. К тому же мы все еще в Лиге Европы и Кубке Италии. Нам нужно сохранять спокойствие и принимать решения судей, как мы всегда это и делали. Какими бы решения ни были — плохими или хорошими. Иначе мы будем тратить энергию на то, что не можем изменить.

Этот сезон поможет нам вырасти, и в следующем мы вернемся в борьбу за скудетто», — приводит слова Конте DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» (78 очков) продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе «Ювентуса» 59 баллов и третья строчка.