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    «Наполи» в компенсированное время вырвал победу у «Ювентуса»

    «Ювентус» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Наполи» со счетом 0:1.

    «Ювентус» — «Наполи»
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    «Ювентус» — «Наполи»

    Все решилось в компенсированное арбитром время, когда точный удар Джакомо Распадори принёс три очка неаполитанцам.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Наполи 0:1
    Гол: 0:1 Джакомо Распадори (90 + 3') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Федерико Гатти, Даниэле Ругани, Данило, Матиас Соуле (Николо Фаджоли, 66'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Федерико Кьеза, 60'), Фабио Миретти (Анхель Ди Мария, 60'), Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 90') Наполи: Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 86'), Виктор Осимхен, Ирвин Лосано (Элиф Элмас, 68'), Тангай Н'Домбеле (Пётр Зелиньски, 68'), Станислав Лоботка (Амир Ррахмани, 90'), Андре Замбо Ангисса, Матиас Оливера, Жуан Жесус, Ким Мин Джэ, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Мануэль Локателли (23'), Адриен Рабьо (40'), Николо Фаджоли (85'), Анхель Ди Мария (89'), Андре Замбо Ангисса (90 + 8')

    «Наполи» (78 очков) продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе «Ювентуса» 59 баллов и третья строчка.

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