Уткин: «Наполи» в этом сезоне — это как страсть, из которой не получится семьи на годы

Известный блогерпрокомментировал итоговую победунадв четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Насчет "Наполи" — я бы послушал Спаллетти. Тренер, в конце концов, он. Опыт, знание жизни — именно у него. Как так вышло, он что, правда думал, что 12–13–14 игроков без устали, без выгорания пройдут сезон? Он же очень умный, а главное — ужасно хитрый тренер…

Ну и вот теперь 14 очков отрыва в чемпионате, а полуфинала Лиги чемпионов нет. Вы скажете, он идейно, тактически ничего не придумал? Да нет, там тактически ничего особенного и не было в "Наполи". Качественная база, честно проделанная работа. Там был кураж. Надо было его сберечь. Это очень сложно. Этим так легко увлечься — вместе с командой!

Это же так круто, когда твоя команда вот так вот летает, это же немного похоже на шальные деньги, которые жгут карман, это похоже на бурный роман с сексом где попало, потому что невозможно остановиться, это похоже на кавалерийскую атаку… Впрочем, нынче это уже не жизненный, а чисто киношный образ.

"Наполи" в этом сезоне — это как страсть, из которой не получится семьи на годы. Мог ли Лучано этим управлять? А можно ли вообще этим управлять, вот в чем вопрос.

Воображаю, каким кайфом было тренировать "Наполи" в этом сезоне. Тренировать, вместе с ним мечтать, возглавлять, окормлять… Но — не управлять», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

В полуфинале «Милан» сыграет с победителем пары «Интер» — «Бенфика».