Кварацхелия обратился к болельщикам после вылета «Наполи» из ЛЧ

Полузащитник «Наполи»после ничьей с «Миланом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам. В первом поединке этих команд победили миланцы со счетом 1:0.

«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез и осознавать, что я не сумел принести вам счастья. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из этого опыта.

Глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую ощущаю каждую секунду нахождения в "Наполи"! Я люблю всех вас и обещаю, что мы вернемся еще сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», — написал Кварацхелия в Twitter.

Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».