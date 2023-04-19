ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Эксперимент Лэмпарда провалился. «Реал» наказал «Челси» за расточительность
  • 00:05
    • Гол Осимхена не спас «Наполи» от вылета из Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Реал» всухую обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Кварацхелия обратился к болельщикам после вылета «Наполи» из ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Милан Наполи
    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Миланом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам. В первом поединке этих команд победили миланцы со счетом 1:0.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    «Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез и осознавать, что я не сумел принести вам счастья. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из этого опыта.

    Глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую ощущаю каждую секунду нахождения в "Наполи"! Я люблю всех вас и обещаю, что мы вернемся еще сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», — написал Кварацхелия в Twitter.

    Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • ЦСКА влепит «Ак Барсу» ответку за 1:4
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Спартак» не оставит шансов тольяттинским выскочкам
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры