Кварацхелия обратился к болельщикам после вылета «Наполи» из ЛЧ

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез и осознавать, что я не сумел принести вам счастья. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из этого опыта.
Глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую ощущаю каждую секунду нахождения в "Наполи"! Я люблю всех вас и обещаю, что мы вернемся еще сильнее! Впереди много матчей, так что погоня за мечтой продолжается», — написал Кварацхелия в Twitter.
Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».