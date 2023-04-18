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    «Наполи» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Наполи» и «Миланом»

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    «Наполи» — «Милан»
    Сегодня в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» решится судьба путевки в полуфинал Лиги Чемпионов. За ходом ответной встречи «Наполи» — «Милан» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Наполи»

    Неаполитанцы на домашней арене постараются отыграть минимальное отставание после поражение в первом матче в Милане (0:1). Единственный гол в той встрече записал на свой счет полузащитник «красно-черных» Исмаэль Беннасер, отличившись на 40-й минуте игры.

    Ответную встречу с «Миланом» пропустит Замбо-Ангисса, получивший удаление в первом матче. Также из-за перебора желтых карточек пропустит матч защитник Ким Мин Чжэ. Напомним, что клуб из Неаполя еще ни разу в истории не выходил в полуфинал главного еврокубка.

    В следующем матче «Наполи» принимал «Верону» в рамках 30-го тура Серии А и сыграл в нулевую ничью. Таким образом, неаполитанский клуб впервые с декабря 2020 года не смог забить в двух матчах кряду. Несмотря на неудачу в крайнем туре чемпионата, коллектив Лучано Спаллетти уверенно мчит к титулу. После 30-ти матчей «Наполи» набрал 75 очков и на 14 баллов опережает идущий на втором месте «Лацио».

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    «Милан»

    «Милан» в гостях попытается сохранить минимальное преимущество, добытое в первой встрече, благодаря голу Беннасера (1:0). Таким образом, «красно-черные» еще ни разу не пропустили в этом плей-офф. В обоих матчах 1/8 финала против «Тоттенхэма» итальянский клуб оставил свои ворота в неприкосновенности (1:0 дома и 0:0 в гостях).

    После матча Лиги Чемпионов «Милан» отправился на выезд в Болонью, где в 30-м туре Серии А сыграл против одноименной команды. Подопечным Стефано Пиоли не удалось добиться победы и «красно-черные» довольствовались лишь ничьей (1:1).

    Эта потеря очков стала для действующих чемпионов страны уже второй подряд в Серии А. Ранее «Милан» на своем поле не смог переиграть «Эмполи» (0:0). После 30-го тура «россонери» идут на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету «Милана» 5 побед, «Наполи» выиграл 3 встречи и еще дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Милан» с коэффициентом 1.81.

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