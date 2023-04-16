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    Талалаев о ничье с «Крыльями»: Мы опасались быстрых атак соперника

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат в матче с «Крылья Советов» (0:0).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Заслуженная ничья. В атаке не удалось ни нам проявить себя, ни "Крыльям". Я считаю, что это наша заслуга, потому что мы опасались быстрых атак "Крыльев". "Сочи" не справился с ними, но нам удалось за счёт того, что мы подняли немножко линию обороны.

    Начали встречать именно в середине поля, а не садились в своей штрафной. Удалось противодействовать хорошей команде. К сожалению, не использовали свои моменты. Виталик Лысов в "Крыльях" провёл достаточно хорошее время перед переходом в "Локомотив", не забил из вратарской, попал в штангу. Антич не замкнул дальнюю штангу.

    В обороне и вообще в плане отдачи, работы, борьбы, у меня к ребятам нет претензий. В плане атаки были хорошие моменты при выходе из обороны. Были неплохие стандарты, которые мы успели проработать. И во втором тайме мне понравился отрезок, когда вышли ребята, которые не совсем в оптимальном состоянии находятся.

    Я думаю, что заслуженная ничья, "Крылья" играли в свой футбол, мяч был у них. Думаю, что даже болельщики думают, что инициатива была у них. Но по мне: половину матча мы управляли игрой, половину матча — Самара.

    Очень рад, что удалось опять не проиграть в Самаре, это сложно. Но мы здесь с разными командами, как правило, всегда добиваемся результата, потому что "Крылья" всегда играют в футбол сами и дают играть сопернику. Жаль, что не забили», — приводит слова Талалаева сайт «Химок».

  • «Крылья Советов» и «Химки» счет не открыли
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    • После этого матча «Химки» занимают предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 14-ю очками в активе. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте (25).

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