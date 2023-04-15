«Крылья Советов» — «Химки»: счет матча 0:0, обзор голов

В Самарепринялив рамках матча 23-го тура РПЛ. Игра закончилась нулевой ничьей.

Таким образом, уже второй очный поединок подряд между командами закончился нулевой ничьей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Химки 0:0 Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Владимир Писарский Химки: Антон Митрюшкин, Лео Андраде, Виталий Лысцов, Брайан Идову, Петар Голубович, Guliev A., Бутта Магомедов, Никола Антич, Александр Руденко, Александр Долгов, Жаниу Бикел Предупреждения: Фернандо Костанца (58'), Неманья Главчич (61'), Александр Коваленко (69'), Амар Рахманович (76'), Петар Голубович (78'), Гленн Бейл (86')

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами.