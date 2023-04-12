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    Агент: Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся

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    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал информацию о том, что питерский клуб хочет выкупить игрока у «Коринтианса».

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    «Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся. Это неправда», — приводит слова агента Sport24.

    Сообщалось, что «Зенит» готов предложить за бразильского футболиста два-три миллиона евро.

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    • Мантуан провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

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