Агент: Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся

, агент полузащитника «Зенита», прокомментировал информацию о том, что питерский клуб хочет выкупить игрока у

«Переговоры о выкупе Мантуана не велись и не ведутся. Это неправда», — приводит слова агента Sport24.

Сообщалось, что «Зенит» готов предложить за бразильского футболиста два-три миллиона евро.

Мантуан провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.