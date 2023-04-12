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    Ренан: Каждый мечтает поиграть в европейском гранде, но я думаю о сегодняшнем дне

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    Защитник «Зенита» Роберт Ренан признался, что пока не думает об уходе из питерского клуба.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за "Зенит" и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь.

    Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне.

    Мне комфортно в "Зените", я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее сообщалось, что Ренана хочет приобрести мадридский «Реал».

    «Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок», — добавил Ренан.

    Ренан провел в текущем чемпионате России пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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