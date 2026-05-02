3 мая в 32-м туре первенства России по футболу сыграют «Факел» и «Енисей». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Факел — Енисей с коэффициентом для ставки за 2.38.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы прилично притормозили весной. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Факел» лишь на 3 очка оторвался от третьей строчки. Да и сломалось что-то в воронежском механизме.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Воронежцы расписали мировую с «Торпедо» (2:2).

До того команда не сумела одолеть «Шинник» (2:2). А вот поединок с «Чайкой» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Факел» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: Воронежцы нынче весьма нестабильны. Команда Олега Василенко не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Факел» традиционно успешно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы в весеннем цикле выглядят убедительно. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» на 6 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Красноярцы смогли переиграть «Нефтехимик» (2:0).

До того команда учинила разгром «Соколу» (4:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Челябинск» (3:0).

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Красноярцы сейчас на ходу. Команда победила четыре раза подряд.

При этом «Енисей» в среднем пропускает гол за матч. А вот на выезде команда разжилась 20 очками в 15 поединках.

Красноярцы не пропускают три матча подряд. Вот только «Факел» они не могут обыграть уже долгих четыре года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.

Прогноз: «Факел» имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, и явно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

2.38 Победа «Факела» в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Факел» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.33 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Факел» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

