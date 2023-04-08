Нигматуллин о Йокановиче: Странно, что в «Динамо» взяли тренера не самой высокой квалификации

Бывший вратарь «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матчав 22-м туре РПЛ.

«Как по мне, и "Спартак", и "Динамо" чем‑то не тем занимались на сборах. Команды явно выглядят хуже, чем до перерыва. Особенно "Спартак". Надеялись, что команда создаст конкуренцию "Зениту" за чемпионство, а после зимы интрига умерла буквально за пару туров.

Что касается дерби, встречаются две команды, находящиеся не в лучшем состоянии, и для каждой игра по‑своему важна. Но если у Абаскаля позиции крепки, то позиции главного тренера "Динамо" под очень большим вопросом, особенно в случае поражения.

Эта игра — последняя соломинка для Йокановича. Мне странно, когда в команду берут тренера не самой высокой квалификации из‑за границы. В таком случае можно спокойно найти местного тренера, который будет не хуже. Видимо, "Динамо" хочется методом проб и ошибок это понять.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Динамо"

Там уже давно определились, что команду должен тренировать иностранец, они сделали на них ставку. Но зачастую это как брать кота в мешке, может выйти что угодно. Работать в России непросто любому тренеру, а если он, мягко говоря, не Пеп Гвардиола, то сложнее вдвойне», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не собирается увольнять Йокановича даже в случае поражения от «Спартака».