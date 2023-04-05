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    Источник: «Динамо» не собирается увольнять Йокановича даже в случае поражения от «Спартака»

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    Руководство московского «Динамо» не планирует увольнять главного тренера команды Славишу Йоканович, несмотря на недавние результаты, сообщает «Матч ТВ».

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    «Динамо» в начале недели проиграло тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) и вылетело из Кубка России. Перед этим столичный клуб уступил «Сочи» (0:2) в рамках РПЛ.

    В 22-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск.

    «В "Динамо" не планируют резких перемен в тренерском штабе независимо от результатов последних игр и будущего исхода дерби со "Спартаком".

    С большой вероятностью Славиша Йоканович доработает как минимум до конца сезона. Его контракт, как озвучивал клуб летом‑2022, составлен по схеме 1+1+1, пролонгация происходит в случае достижения определённых спортивных результатов», — сказал источник издания.

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