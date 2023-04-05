Кобелев высказался о возможном увольнении Йокановича из «Динамо»

Известный тренерпрокомментировал поражениеот тольяттинского(0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

«Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

«В отдельном взятом матче, тем более, в кубковом, могло произойти все что угодно. "Динамо" имело преимущество, могли пару-троку моментов реализовать. Голевые моменты были.

Казалось, что были немного раскрепощенными, думали, что смогут забить. А чем ближе матч подходил к концу, тем более нервно стали играть динамовцы. Не получилось в итоге забить, хотя в концовке был хороший шанс у Грулева.

Увольнение Йокановича? Нужно этот вопрос задавать руководству. Перед сезоном ушло много игроков, а пришедшие не смогли их заменить полноценно. А на кого менять Йокановича? На еще одного югослава? Их там много», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».