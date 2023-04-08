«Спартак» в московском дерби сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск. «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Красно-белые» продолжают стараться навязать борьбу за самые высокие места. В настоящий момент «народная команда» занимает третье место в турнирной Российской премьер-лиги. В активе «спартачей» 41 пункт по итогам 21 тура.

Команда из Москвы на десять пунктов отстает от лидирующего «Зенита» и на три балла от второго «Ростова». Вслед за «Спартаком» расположился ЦСКА, который отстает на три очка. Таким образом, вся борьба за призовые места еще впереди, хотя за чемпионство бороться будет крайне сложно.

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Коллектив из столицы России также продолжает выступление в Кубке России. На неделе подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Уралу» (1:2) и вылетели из Пути РПЛ, но продолжат борьбу за выход в финал в Пути регионов.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре чемпионата России «Спартак» в родных стенах сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). До этого было поражение от «Оренбурга» (0:2), а перед этим «красно-белые» переиграли воронежский «Факел» (3:2).

«Динамо»

«Бело-голубые» также борются за призовые места. Сейчас динамовцы расположились на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиге. В активе команды из столицы России 35 очков.

Коллектив из Москвы на три пункта отстает от четвертого ЦСКА и на шесть баллов от третьего «Спартака». В случае победы в этом поединке «динамики» улучшат свое положение и продолжат погоню за топ-3.

В текущем сезоне «Динамо» забило 36 мячей, а пропустило — 26. Среди недели подопечные Славиши Йокановича сенсационно вылетели из Кубка России. В матче Пути регионов они неожиданно в серии пенальти уступили тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4).

В последних матчах российского первенства «Динамо» уступило «Сочи» (0:2) и «Краснодару» (1:3), но победило «Урал» из Екатеринбурга (1:0) и самарские «Крылья Советов» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.80.

На викторию «Динамо» дают 4.10, ничья оценена в 3.90.

Обе команды сейчас находятся не в лучшей своей форме, поэтому вполне возможна ничья. На нее и поставим.

Также отличным вариантом видится ставка на то, что обе команды забьют.