Глушаков о сильных сторонах Юрана: Тренер-мотиватор, который умеет давать результат

Полузащитникрассказал о сильных сторонах нового главного тренера команды

«Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение. В нашей ситуации самое главное — набирать очки.

Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков и сможем избежать стыков по итогам сезона», — сказал Глушаков СЭ.

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» 4 апреля. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей.