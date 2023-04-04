Канчельскис прокомментировал увольнение Гогниева из «Химок»

Экс-тренер сборной Россиивысказался об увольнении главного тренера

«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка.

А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в "Пари НН"? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать "мы сдаемся". Другого выбора не осталось», — сказал Канчельскис Sport24.

«Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Пари НН» располагаются на 13-й строчке (19).