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    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
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    Канчельскис прокомментировал увольнение Гогниева из «Химок»

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    Экс-тренер сборной России Андрей Канчельскис высказался об увольнении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка.

    А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

    Смена тренера в "Пари НН"? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать "мы сдаемся". Другого выбора не осталось», — сказал Канчельскис Sport24.

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    • «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Пари НН» располагаются на 13-й строчке (19).

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