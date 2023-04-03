Гогниев уволен из «Химок»

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
По информации пресс-службы клуба, «Химки» и Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач», — сказал Спартак Гогниев.
После 21 тура «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.