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    Гогниев уволен из «Химок»

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    Спартак Гогниев больше не является наставником подмосковных «Химок».

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    По информации пресс-службы клуба, «Химки» и Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

    «Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач», — сказал Спартак Гогниев.

    После 21 тура «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.

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