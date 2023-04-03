Матч за Суперкубок России может пройти в Казани

Президент Российского футбольного союза (РФС)рассказал, где может пройти матч за

«Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка. Пока других заявок нет.

Сейчас Премьер-Лигой рассматривается регламент проведения Суперкубка: как только он будет утвержден, будет подготовлен проект заявочного меморандума. Дальше все желающие могут оформить этот заявочный меморандум и подать заявку.

Я думаю, что в конце апреля или начале мая — это крайний срок — мы примем решение о месте проведения матча», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, в предыдущих сезонах в матче за Суперкубок встречались действующий чемпион РПЛ и победитель Кубка России.