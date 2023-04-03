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    Матч за Суперкубок России может пройти в Казани

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, где может пройти матч за Суперкубок России.

    Казань готова принять матч за Суперкубок России
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    Казань готова принять матч за Суперкубок России

    «Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка. Пока других заявок нет.

    Сейчас Премьер-Лигой рассматривается регламент проведения Суперкубка: как только он будет утвержден, будет подготовлен проект заявочного меморандума. Дальше все желающие могут оформить этот заявочный меморандум и подать заявку.

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    • Я думаю, что в конце апреля или начале мая — это крайний срок — мы примем решение о месте проведения матча», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

    Напомним, в предыдущих сезонах в матче за Суперкубок встречались действующий чемпион РПЛ и победитель Кубка России.

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