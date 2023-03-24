«Реал» готов заплатить за Холанна больше 200 млн евро

Мадридскийпланирует приобрести нападающего «Манчестер Сити»летом 2024 года.

По информации Diario AS, в следующем году у «Реала» будет возможность выкупить норвежца за 240 миллионов евро. Эта сумма указана в качестве отступных в контракте 22-летнего форварда с «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Мадрид» настроен заполучить Холанна, независимо от того, удастся ли им подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В «Реале» хотят, чтобы через год рядом с Винисиусом Жуниором в атаке играл и Мбаппе, и Холанн.

В текущем сезоне Холанн провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал пять результативных передач.