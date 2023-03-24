ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией
    Все новости спорта

    «Реал» готов заплатить за Холанна больше 200 млн евро

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Мадридский «Реал» планирует приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна летом 2024 года.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    По информации Diario AS, в следующем году у «Реала» будет возможность выкупить норвежца за 240 миллионов евро. Эта сумма указана в качестве отступных в контракте 22-летнего форварда с «Манчестер Сити».

    Отмечается, что «Мадрид» настроен заполучить Холанна, независимо от того, удастся ли им подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

  • Вернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы»
  • В нынешнем виде «Реал» вряд ли будет серьезным конкурентом для «Барселоны»
  • 22/03/2023

    • В «Реале» хотят, чтобы через год рядом с Винисиусом Жуниором в атаке играл и Мбаппе, и Холанн.

    В текущем сезоне Холанн провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал пять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли Бельгия с победной серией Швеции?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сербы сделают результат в первом тайме
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Дураев — Нджокуани
  • Бокс
  • Послезавтра в 02:10
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры