Саутгейт — об игре с Италией: Это такой матч, в котором нужно выигрывать

Наставник сборной Англиидал свой комментарий относительно предстоящего поединка против Италии в отборе на Евро-2024.

«Это такой матч, в котором нужно выигрывать. Команда уже побила несколько рекордов, и теперь мы должны войти в историю, поскольку не побеждали здесь с 1961 года. Хотя и Италия будет очень мотивирована, это — очень сильная команда, даже если она не прошла отбор на чемпионат мира», — приводит слова Саутгейта football-italia.net.

Встреча Италии против Англии пройдет сегодня, 24 марта, начало — в 22:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.