ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед КудусМохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов
    Все новости спорта

    Саутгейт — об игре с Италией: Это такой матч, в котором нужно выигрывать

    Футбол Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Италии Футбол Италии
    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал свой комментарий относительно предстоящего поединка против Италии в отборе на Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт

    «Это такой матч, в котором нужно выигрывать. Команда уже побила несколько рекордов, и теперь мы должны войти в историю, поскольку не побеждали здесь с 1961 года. Хотя и Италия будет очень мотивирована, это — очень сильная команда, даже если она не прошла отбор на чемпионат мира», — приводит слова Саутгейта football-italia.net.

  • Италия — Англия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года между сборными Италии и Англии
  • Сегодня

    • Встреча Италии против Англии пройдет сегодня, 24 марта, начало — в 22:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры