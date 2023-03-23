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    Италия — Англия. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, отборочный турнир к ЧЕ-2024, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Англия
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    Гарри Кейн
    23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Италии в Неаполе на стадионе им. Диего Марадоны примет национальную команду Англии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 23 Марта 2023 года
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    Италия

    Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В 2021 года она выиграла юбилейное первенство, обыграв в финале как раз предстоящего противник по пенальти (1:1).

    Однако после того триумфа «Скуадра Адзурра» провалила отборочную компанию к ЧМ-2022 в Катаре. На групповом этапе он стала только второй, пропустив вперед себя Швейцарию

    Коэффициенты матча Италия — Англия

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    А в плей-офф итальянцы на первой же стадии сенсационно уступили на своей территории сборной Северной Македонии со счетом 0:1 и пролетели мимо крупного турнира.

    Немного эту горькую пилюлю аппенинцы подсластили в Лиге наций, где выиграли квартет у Германии, Англии и Венгрии, выйдя в финальную часть, которая состоится предстоящим летом.

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    Свои последние игры Италия провела в ноябре прошлого года. И тогда в товарняках она сперва обыграла 3:1 Албанию, а затем проиграла Австрии со счетом 0:2.

    Англия

    Сборная Англии, как упоминалась выше, стала второй на прошлом чемпионате Европы, а турниром ранее, на ЧМ-2018 она финишировала на четвертом месте.

    После того англичане легко преодолели отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре, заняв первое место в своей группе, выиграв восемь игр из десяти при двух мировых.

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    • Затем родоначальники футбола провалились в Лиге наций, финишировав на последнем месте в компании с Италией, Германией и Венгрией, и опустились дивизионом ниже.

    На ЧМ-2022 Англия без проблем преодолела групповую стадию, выиграв две матча с крупным счетом при одной мировой. В 1/8 легко обыграла 3:0 Гану, а в 1/4 уступила 1:2 Франции и прекратила борьбу на турнире.

    Четыре из пяти последних очных встреч данных команд завершились вничью и один поединок в данном отрезке остался за итальянцами (1:0). А в пяти из семи минувших игр между собой забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Англии предлагают — 2.65.

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    На викторию Италии дают — 2.90, ничья оценена — в 3.20.

    Исходя из последней статистики очных противостояний этих сборных, напрашивается ставка на ничью, так как в четырех из пяти последних их встреч между собой победитель выявлен не был.

    А так как они зачастую обмениваются голами, то рискнем спрогнозировать точный счет 1:1.

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    Италия — Англия: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты привычно распишут мировую
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