23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Италии в Неаполе на стадионе им. Диего Марадоны примет национальную команду Англии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В 2021 года она выиграла юбилейное первенство, обыграв в финале как раз предстоящего противник по пенальти (1:1).

Однако после того триумфа «Скуадра Адзурра» провалила отборочную компанию к ЧМ-2022 в Катаре. На групповом этапе он стала только второй, пропустив вперед себя Швейцарию

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А в плей-офф итальянцы на первой же стадии сенсационно уступили на своей территории сборной Северной Македонии со счетом 0:1 и пролетели мимо крупного турнира.

Немного эту горькую пилюлю аппенинцы подсластили в Лиге наций, где выиграли квартет у Германии, Англии и Венгрии, выйдя в финальную часть, которая состоится предстоящим летом.

Все прогнозы на футбол

Свои последние игры Италия провела в ноябре прошлого года. И тогда в товарняках она сперва обыграла 3:1 Албанию, а затем проиграла Австрии со счетом 0:2.

Англия

Сборная Англии, как упоминалась выше, стала второй на прошлом чемпионате Европы, а турниром ранее, на ЧМ-2018 она финишировала на четвертом месте.

После того англичане легко преодолели отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре, заняв первое место в своей группе, выиграв восемь игр из десяти при двух мировых.

Затем родоначальники футбола провалились в Лиге наций, финишировав на последнем месте в компании с Италией, Германией и Венгрией, и опустились дивизионом ниже.

На ЧМ-2022 Англия без проблем преодолела групповую стадию, выиграв две матча с крупным счетом при одной мировой. В 1/8 легко обыграла 3:0 Гану, а в 1/4 уступила 1:2 Франции и прекратила борьбу на турнире.

Четыре из пяти последних очных встреч данных команд завершились вничью и один поединок в данном отрезке остался за итальянцами (1:0). А в пяти из семи минувших игр между собой забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Англии предлагают — 2.65.

На викторию Италии дают — 2.90, ничья оценена — в 3.20.

Исходя из последней статистики очных противостояний этих сборных, напрашивается ставка на ничью, так как в четырех из пяти последних их встреч между собой победитель выявлен не был.

А так как они зачастую обмениваются голами, то рискнем спрогнозировать точный счет 1:1.