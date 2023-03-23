Сегодня в 22:45 в группе C первый матч отбора на Евро-2024 сыграют финалисты предыдущего чемпионата Европы. Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Италия

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы, одержав победу в финале как раз над сборной Англии. Решающий матч Евро-2020 проходил на «Уэмбли» (1:1; 3:2 по пенальти), но после триумфального выступления на турнире подопечные Роберто Манчини не смогли пробиться на главное мировое первенство — мундиаль 2022 года в Катаре.

В ноябре 2022 года сборная Италии провела два товарищеских поединка, но смогла добиться победы только в одном из них. 16 ноября в Тиране «Скуадра Адзурра» обыграла сборную Албании со счетом 3:1, а спустя 4 дня с сухим счетом уступила австрийцам на выезде (0:2). Всего за 10 последних матчей на счету итальянской сборной 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

Англия

Сборная «трех львов» начинает отбор к чемпионату Европы 2024 года в роли вице-чемпионов. После проигранного финала Евро-2020 англичане успешно преодолели квалификацию к чемпионату мира 2022 года и пробились в основной турнир.

В самом Катаре подопечные Гарета Саутгейта выступили неоднозначно. Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места в группе, разгромила в 1/8 финала сборную Сенегала (3:0), а в четвертьфинале уступила будущим финалистам — французам (1:2). Всего за 10 последних матчей на счету англичан 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения.

Напомним, что помимо сборных Италии и Англии группу C также представляют Северная Македония, Украина и Мальта. Всего в отборе на чемпионат Европы участвуют 10 групп, в каждой из которой по 5 или 6 команд соответственно.

Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Еще три участника Евро-2024 определятся в плей-офф с участием 12 сборных, которые будут выбраны в соответствии с их выступлением в Лиге наций УЕФА.

Прямая речь

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

— «Мы должны играть на победу. Мы не выигрывали здесь с 1961 года, и нам нужно сотворить историю, чтобы наконец-то сделать это. Наша команда уже побила несколько рекордов.

Мотивация итальянцев будет запредельной. Это очень сильная сборная, несмотря на непопадание на прошедший чемпионат мира».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.20.