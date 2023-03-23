Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Ирак. Цена самых дорогих — 15 тысяч рублей

Матч Россия — Ирак можно будет посетить без Fan ID Фото: globallookpress.com
Стоимость билетов стартует от 600 рублей. Цена самых дорогих составляет 15 тысяч.
Детям до 5 лет включительно не требуются билеты при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников, а также не занимают индивидуальные места.
Матч можно будет посетить без Fan ID.
Игра между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
Напомним, 23 марта сборная России встретится в Тегеране с командой Ирана. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.