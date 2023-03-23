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  • 12:03
    • Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге
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    Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Ирак. Цена самых дорогих — 15 тысяч рублей

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    Российский футбольный союз (РФС) сообщил о начале продажи билетов на товарищеский матч между сборными России и Ираком.

    Матч Россия — Ирак можно будет посетить без Fan ID
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    Матч Россия — Ирак можно будет посетить без Fan ID

    Стоимость билетов стартует от 600 рублей. Цена самых дорогих составляет 15 тысяч.

    Детям до 5 лет включительно не требуются билеты при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников, а также не занимают индивидуальные места.

    Матч можно будет посетить без Fan ID.

    Игра между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

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    • Напомним, 23 марта сборная России встретится в Тегеране с командой Ирана. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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