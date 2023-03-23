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    Нигматуллин: Никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти "Торпедо". Талалаев очень хороший специалист, который умеет решать задачи. Но сейчас он попал в тупик.

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    • Чем раньше стороны бы расстались, тем лучше было бы для всех. Он многое пытался сделать для этой команды, но, видимо, всё очень плохо.

    Прежде всего это вина футбольного клуба, а не главного тренера», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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