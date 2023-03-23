Нигматуллин: Никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

Бывший вратарь «Локомотива»прокомментировал уходс поста главного тренера

«Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти "Торпедо". Талалаев очень хороший специалист, который умеет решать задачи. Но сейчас он попал в тупик.

Чем раньше стороны бы расстались, тем лучше было бы для всех. Он многое пытался сделать для этой команды, но, видимо, всё очень плохо.

Прежде всего это вина футбольного клуба, а не главного тренера», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.