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    Уткин об увольнении Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон

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    Известный блогер Василий Уткин высказался об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее стало известно, что «Торпедо» и Талалаев расторгли контракт по соглашению сторон.

    «Талалаева уволили из "Торпедо". По соглашению сторон.

    До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу — по соглашению сторон.

    Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично.

    Например: "Торпедо" подало протест на матч с "Пари НН" и получило техническое поражение. По соглашению сторон.

  • Источник: Талалаев сам решил уйти из «Торпедо»
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    • У "Торпедо" нет тренера — по соглашению сторон.

    "Торпедо" вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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