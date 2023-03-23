Уткин об увольнении Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон

Известный блогервысказался об уходес поста главного тренера московского

Ранее стало известно, что «Торпедо» и Талалаев расторгли контракт по соглашению сторон.

«Талалаева уволили из "Торпедо". По соглашению сторон.

До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу — по соглашению сторон.

Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично.

Например: "Торпедо" подало протест на матч с "Пари НН" и получило техническое поражение. По соглашению сторон.

У "Торпедо" нет тренера — по соглашению сторон.

"Торпедо" вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.