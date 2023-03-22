Самедов: Игроки сборной России смогут понять свой уровень в матче с Ираном

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива»поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

«Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником. Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды — это важно.

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Я думаю, что отсутствие Георгия Джикии, Алексея Миранчука и Александра Головина не является проблемой, потому что это товарищеский матч, мы потеряли ведущих футболистов — да.

Но поскольку это товарищеский матч, я думаю, что это не несет какую-то глобальную проблему, будет возможность для других ребят», — приводит слова Самедова ТАСС.