Колосков поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России

Почетный президент Российского футбольного союзарассказал о важности результатов товарищеских матчей сборной России в марте.

«Не знаю, насколько серьёзная потеря Дивеев, но Головин, Миранчук и Джикия — да. Это сильнейшие игроки нашей сборной, равноценной замены им нет.

Результат всегда важен, но это не главное. Не нужен результат любой ценой. Важно, что сборная жива, тренируется, у неё есть спарринг-партнёры, что сборной России разрешено играть международные матчи — это сегодня самое главное.

Из соображений тактического плана ясно, что без двух центральных защитников тактика поменяется, но не думаю, что кардинальным образом. Есть другие футболисты, пусть менее талантливые, но они есть», — сказал Колосков Чемпионату.

Сборная России сыграет первый товарищеский матч против Ирана 23 марта в Тегеране. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

26 марта российская сборная встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.