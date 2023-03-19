«Торпедо» подаст протест после матча с «Нижним Новгородом»

Как сообщил « Матч ТВ », «Торпедо» подаст в связи с тем, что полузащитник «Нижнего Новгорода»принял участие в матче (1:1).

У игрока было три желтых карточки на момент поединка. По регламенту он должен был пропускать встречу.

В РПЛ не исключают, что инцидент будет подробно рассмотрен КДК РФС.

«Полузащитник "Пари НН" Ярослав Михайлов ранее был заявлен за "Зенит" и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода.

До перехода он успел сыграть за основную команду "Зенита" в РПЛ и за "Зенит-2" во второй лиге, где получил 2 желтые карточки. В матчах РПЛ за "Пари НН" Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против "Торпедо".

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация "Пари НН" Лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом "Торпедо-Москва" инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», — говорится в заявлении.