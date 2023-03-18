Марков: Получилось все то, что нарабатывали на тренировках

Нападающийподвел итог матча против» (3:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Болельщики супер, очень рад, что поддерживает столько народу. Прекрасные ощущения, когда играешь при полном стадионе, да еще и выигрываешь.

Настроились очень хорошо, получилось все то, что нарабатывали на тренировках. Играли с ними на сборах, проиграли 2:4, но вдоль и поперек изучили их за неделю, знали, как они будут играть.

Залог успеха? Наш настрой и помощь фанатов, все вместе. Договорились бороться за каждый участок поля, сегодня все получилось, мы очень рады», — цитирует Маркова «Матч ТВ».

После этого матча «Факела» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й позиции (28).