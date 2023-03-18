Пятибратов: Достойная игра, но сейчас мы в такой ситуации, что не можем долго праздновать

Главный тренерзаявил подвел итог матча против(3:0) в 20-м туре чемпионата России.

«В раздевалке мы радовались, естественно, ребята проделали фантастическую работу на поле, и они заслужили похвалу в свой адрес. Сразу по горячим следам обсудили некоторые моменты, что нельзя воспринимать этот матч как что‑то из ряда вон выходящее. Достойная игра, достойный результат, но сейчас мы в такой ситуации, что не можем долго праздновать. Было обсуждение и ликование.

Не думаю, что это была лучшая игра при мне, хотелось бы, чтобы лучшие игры были впереди. Но, на мой взгляд, мы сегодня достаточно качественно играли, это факт. Сегодня не было момента, на котором можно сделать акцент, просто мы хорошо использовали время для подготовки к этому матчу. Мы с хорошим настроением и физическими кондициями подошли к игре, — приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".

После этого матча "Факела" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. "Сочи" располагается на 9-й позиции (28).