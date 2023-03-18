Бердыев: С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали

Главный тренервысказался относительно крупного поражения команды в матче 20‑го тура РПЛ против(0:3).

«Думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать. Потеря Дркушича на разминке — это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.

Хозяева заслужили победу. Ни одного удара в створ? Надо было более агрессивно играть впереди.

Есть ли что‑то общее с поражением от "Оренбурга"? Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут "Факел" навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

После этого матча «Факела» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й позиции (28).