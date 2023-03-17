Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор

Вратари: Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — "Динамо", Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук (»Торино«, Турин), Александр Головин (»Монако«).
Нападающие: Николай Комличенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Константин Тюкавин (»Динамо«, Москва).
Сбор российской команды стартует 19 марта и пройдет в Новогорске.